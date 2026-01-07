グラビア評論家の徳重龍徳が、2026年にグラビアでの活躍が期待される美女たちを紹介する年始企画。今回取材したのは昨年12月11日、ファースト写真集「ちょうどいい。」（ワン・パブリッシング）を発売した松本日向（25）。元HKT48でグラビアでも活躍する彼女は現在、趣味のボートレース好きが高じて現在JLCのオフィシャルサポーターを務めるなど、ボートレース関連の仕事で注目を浴びている。全国24場も制覇し“ボートレース場の