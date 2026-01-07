2025年12月31日以降、Emurasoftが開発するテキストエディタ「EmEditor」の公式サイトが改ざんされ、インストーラーをダウンロードするボタンをクリックした際に非正規のファイルがダウンロードされる事態が発生したことが分かりました。Emurasoftは2025年12月23日にも同様のインシデントを報告していました。【重要】EmEditor ホームページに関する不正リンク（マルウェア）について（続報） - EmEditor (テキストエディタ)https:/