ボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規（たつのり、３４）が７日、元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈（２８）とともに都内で結婚発表会見を行った。元日に結婚が明らかになってから１週間。２ショット会見で幸せを振りまいた。かつて秋元康氏から「１０年に一人の逸材」と称された松井を射止めた辻本は、一体どんな人物なのか―。金屛風の前に登場した２人。辻本はグレーの和装姿、松井は淡いピンク