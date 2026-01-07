混ぜて焼くだけで勝手に3層になるケーキ 特別な材料不要でおうちにある材料を混ぜて焼くだけで勝手に3層になる魔法のケーキをご紹介します。焼き加減が少し難しいようですが、コツをしっかりおさえて挑戦してみてくださいね。 混ぜすぎないのがポイント 材料をどんどん混ぜていって焼き上げると勝手に3層になる魔法みたいなケーキのレシピです。一番下はフラン、真ん中はトロトロのカスタード、上はふわふわのスフレ生地になり