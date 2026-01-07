香港のビクトリア湾。（資料写真、香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港1月7日】中国香港特別行政区政府の祝日調整部門横断ワーキンググループは5日、2025年12月31日から26年1月4日までの香港訪問客数が延べ95万人となり、前年同期比で約40％増えたと明らかにした。内地からの訪問客は約48％増の74万人超、内地以外からは約19％増の21万人だった。