元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴びたタレントの時東ぁみ（38）が6日配信のABEMA「愛のハイエナ5」にゲスト出演。過去に口説かれた芸能人を実名告白する場面があった。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政から「時東さんは、普段お酒は飲まれますか？」と質問。時東は「普段はほぼほぼ飲まない」としながらも、「飲むと決めたらとことん飲みたいタイプ。結構飲める方だと思います」とコメントした。さらに屋敷は