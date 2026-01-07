神奈川県警は7日、SIMカードをデジタル化したeSIM（イーシム）情報を転売し、別の人物に携帯電話回線を不正開通させたとして、電子計算機使用詐欺の疑いで横浜市の男を逮捕した。カード情報などを調達する「道具屋」とみている。