ＢＣＣがしっかり。この日、３月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。投資単位あたりの金額を引き下げることで、より一層投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS