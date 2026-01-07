瀬戸内地方は、高気圧に覆われて広く晴れています。昼過ぎ以降もおおむね晴れますが、岡山県北部では夜になると雪や雨の降るところがある見込みです。香川県では、9日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で12度、津山で11度でしょう。6日よりも気温がやや高くなります。 8日は寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、夜は岡山県北部で雪が降る見通しです。朝の最低気温