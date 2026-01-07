午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９７０、値下がり銘柄数は５６９、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に精密機器、サービス、非鉄金属、医薬品など。値下がりで目立つのは鉱業、石油・石炭、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS