7日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝156円71銭前後と、前日午後5時時点に比べ38銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円29銭前後と6銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース