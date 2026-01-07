2026年1月1日、韓国メディア・毎日経済は「韓国を訪れる中国人観光客が増加する中、観光客が集まる済州（チェジュ）島を中心に、犯罪と論争が相次いでいる」と報じた。済州東部警察署は先月31日、中国国籍の30代の男を窃盗と与信専門金融業法違反などの容疑で拘束し、現在、調べを進めている。男は先月22日、済州島にノービザで入国しており、23日から済州市内の東門（トンムン）市場などで観光客らの携帯電話や財布を盗むなどして