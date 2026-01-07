第102回東京箱根間往復大学駅伝競走、通称・箱根駅伝が1月2日、3日に開催されました。東京・大手町の読売新聞社前と神奈川箱根町・芦ノ湖間を往復する全10区間217.1kmで行われたレースは、青山学院大学が往路5時間18分08秒、復路5時間19分26秒、総合10時間37分34秒と、いずれも大会新記録を打ち立てて3年連続9度目の総合優勝を成し遂げました。往路では久々に早稲田大学が箱根路を沸かせました。花の2区を3年連続で担った駅伝主将