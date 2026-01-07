◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権(6日、東京体育館)バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が6日、大会2日目を迎え、男子は1回戦8試合と2回戦4試合が行われました。2022年の第74回大会で優勝した日本航空(山梨)は、市立高知商(高知)と1回戦で対戦。怒濤の連続ポイントで圧倒すると2-0(25-10、25-11)で勝利し、2回戦進出を決めました。また国民スポーツ大会2025で全国3位となった雄物川(秋田)