◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権(6日、東京体育館)バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が6日、大会2日目を迎え、女子は1回戦8試合と2回戦4試合が行われました。36年連続出場の誠英(山口)は、土浦日大(茨城)との一戦に臨み、2セットとも終盤に地力を見せつけ2-0(25-21、25-20)で勝利をつかみました。2回戦から登場となったのは、前回準優勝の下北沢成徳(東京)と、前回3位の就実(岡山)、202