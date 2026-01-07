2026年の年頭にあたり、アカマイ・テクノロジーズ 職務執行者社長 日隈寛和氏は年頭所感として、以下を発表した。2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2025年を振り返って2025年は、年明け早々に発生した大規模なDDoS攻撃をはじめ、世界的にサイバー脅威が激化した一年でした。地政学的な緊張はサイバー空間にも波及し、国家・企業を問わず、これまで以上にセキュリティの強靭性が問われました。国内外で発生