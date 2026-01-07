Image: Generated with Gemini インターネットって、世界中の情報が見られるんじゃなかったんかい！海外で日本の動画サイトが見れない理由海外の動画サイトを開いたら「この地域ではご利用いただけません」と表示されたことはありませんか？ もしくは、海外旅行中に日本の動画サイトを見ようとしたら、真っ黒な画面になったことはありませんか？実はこれ通信のトラブルじゃなくて、「見せら