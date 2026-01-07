●「面白いドラマを作る」緊張感が保たれた現場 松本幸四郎主演・池波正太郎原作『鬼平犯科帳』シリーズ最新第7弾『鬼平犯科帳 兇剣』が、1月10日(13:00〜)から時代劇専門チャンネルで独占初放送、時代劇専門チャンネルNETで独占配信開始される。今回、シリーズ第1弾『本所・桜屋敷』以来の登場となるのが、長谷川平蔵(幸四郎)の親友・岸井左馬之助を演じる山口馬木也だ。そんな幸四郎と山口が、『鬼平犯科帳』の魅力や共演の感想