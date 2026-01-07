【マウスパッド「サルゲッチュ」「どこでもいっしょ」「ASTRO BOT」】 1月13日 発売予定 価格：各1,980円 MSYは、「ASOBI GRAPHT」より、プレイステーションを彩ってきたゲームタイトル「サルゲッチュ」、「どこでもいっしょ」、「ASTRO BOT」の世界観を全面プリントで表現したマウスパッドを1月13日に発売する。価格は各1,980円。 本製品は、同日からJR新宿駅およ