国民民主党の玉木雄一郎代表の「モテ期」が再来している。しかもパワーアップした感がある。【もっと読む】国民民主党・玉木代表「ミッション・コンプリート」発言が大炎上→陳謝のお粗末…「年収の壁」引き上げも減税額がショボすぎる！高市首相が年頭会見で「日本維新の会との連立合意を基礎としつつ、国民民主党をはじめとする野党にも協力を呼びかける」と名指しでラブコールし、自民党の鈴木幹事長も6日の会見で「3党連立