火事があった製麺所兼住宅坂出市高屋町 6日夜、香川県坂出市のうどん製麺所兼住宅で火事があり、この家に住む高齢の男性がけがをしました。 6日午後7時過ぎ、坂出市高屋町の製麺所兼住宅でこの家に住む81歳の男性から「煙が大量に出ている」と119番通報がありました。 消防が約1時間40分後に火を消し止め、男性を救急搬送しました。 警察によりますと、男性はのどにやけどを負いましたが、命に別状はないという