2026年は午年。相場格言は「午の尻下がり」で、株価は下がりやすいとされるが、5日の大発会は好調な滑り出しだった。日経平均株価は大幅反発。終値は前年末比1493円32銭高の5万1832円80銭となり、およそ2カ月ぶりの高値水準となった。【もっと読む】ビビるな！植田日銀総裁 2026年早期利上げに踏み切らなければ「円安に歯止めかからない」と識者米国のベネズエラ攻撃で不穏な年明けとなったが、「さらなる事態悪化は見込まれず