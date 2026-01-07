新東名高速を運転中の2025年4月、大型トレーラーに追突し同乗者を骨折させたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪に問われた広末涼子（45）は、静岡県の掛川簡裁から1月6日までに、罰金70万円の略式命令を下された。また事故翌日に病院で看護師を蹴るなどしたとして、傷害容疑で逮捕・送検されたが、こちらは不起訴（起訴猶予）と報じられた。【もっと読む】広末涼子さんの追突事故も…「略式起訴」とは何か？ 軽いのか