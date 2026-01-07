新川志音はシント＝トロイデン移籍へサガン鳥栖のU-18日本代表FW新川志音はベルギー1部シント＝トロイデンへの加入が確実となったようだ。ベルギーメディア「HBVL」は「18歳の日本のトップタレントが（シント＝トロイデンの本拠地）スタイエンへ」と報じた。新川については1月5日、鳥栖から「海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離れることになりましたので、お知らせいたします」と海外への移籍に向