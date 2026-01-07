40代男性から約4000万円を騙し取った投資詐欺の疑いで、無職の男が逮捕された。男性はSNSの株広告をきっかけに「利益が得られる」と勧誘され、容疑者が受け子として現金を回収していた。調べに対し男は、生活費のために自ら応募し1件3000円の報酬を得ていたと供述している。「生活があるので働いた」投資詐欺で逮捕東京・三鷹警察署でカメラが捉えたのは、無職の西田成人容疑者（61）だ。西田成人容疑者は、40代の男性から約4000万