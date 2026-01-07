粋なパフォーマンスに、多くのファンが沸いた。TEAM雷電の萩原聖人（連盟）が1月6日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。入場時、いつものように胸を叩くと、そのままハンドサインを見せる場面があった。【映像】TEAM雷電のユニフォームを来た今井達也のレアな姿1月5日（日本時間6日）、埼玉西武ライオンズからポスティングシステムでMLBのアストロズ入りが決まった今井達也投手が入団会見を行った。前日には、同じ