ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市、冨田博之社長）は、3月2日出荷分から業務用ごま製品の価格改定を実施する。様々な製造コストが依然として増加している状況ではあるが、ごま原料相場においては種類別に異なる動きを見せており、その状況を反映して黒ごま製品は値上げ、白ごまと金ごま製品は値下げとなる。今回の価格改定の対象となるのは、業務用ごま製品およびその他業務用製品。改定幅（現行価格比）については、黒ご