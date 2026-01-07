ニップンは昨年12月19日、都内の綱町三井倶楽部で業界専門紙を招き懇談会を開催。当日は前鶴俊哉社長、木村富雄専務、川崎尚高常務をはじめ各事業の担当役員が出席、片岡秀晃・広報部長の進行で開会した。前鶴社長は、今期第2四半期決算概要と通期業績、中期目標達成のための戦略、サステナビリティの取り組みを説明。通期業績について「需要が引き続き堅調に推移する一方、各事業での諸コストの増加や新工場稼働等に伴う償却