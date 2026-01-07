厚生労働省などが入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関厚生労働省は7日、2025年10月の生活保護申請件数が2万1241件で、前年同月と比べ1.5％減ったと発表した。減少は2カ月ぶり。担当者は「申請件数の減少はわずかで、引き続き動向を注視したい」と話した。25年10月から生活保護を受け始めたのは、1万9366世帯で2.2％減。以前から受けている人を含む受給世帯数は164万7184世帯で0.3％減った。人数ベースでは198万6575人で、総