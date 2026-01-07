女子プロゴルフの西郷真央（島津製作所）が、機能性ウェアやゴルフグローブなどを展開するイオンスポーツ（本社・兵庫県三木市）とスポンサー契約を結んだことが７日、発表された。西郷はプロ転向前から数ある選択肢の中で同社のインスパイラルグローブを選び続け、練習場でも、雨風にさらされるラウンドでも、ツアーの最終日でも、変わらずを着用してきた。インスパイラルグローブは派手な装飾こそないものの、“握った一打に