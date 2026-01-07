阪神の新人７選手が対象の新人合同自主トレが７日、始まった。ＳＧＬのスタンドはこの日から無料開放。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）らを目当てに多くのファンが詰めかけた。藤川監督も初日から視察。７選手へ訓示をした。「去年も言ったけど、故障に気を付けて」と改めて周知。「今までやってきた練習もあるけど、タイガースで覚えていった方がこれから伸びていける。自分がやってきたことを横に置いて、まずは素直