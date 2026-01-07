智辯和歌山・中谷仁監督インタビュー（後編）昨年のシーズン後、智辯和歌山から広島に進んだ小林樹斗（2020年ドラフト４位）が戦力外通告を受けた。高校時代から150キロ超の速球を武器に注目を集めてきた剛腕だが、じつは中谷仁監督は当時、小林に進学を勧めていたという。「当時、林晃汰（広島）がプロ入りしたことで、『自分たちも行けるのでは』という空気が生まれました。その翌年に黒川史陽（楽天）や東妻純平（DeNA）がプ