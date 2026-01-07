智辯和歌山・中谷仁監督インタビュー（前編）2024年までに、智辯和歌山からプロ野球界へ進んだ選手は16人を数える。そのうちドラフト１位指名を受けたのは４人。そして昨秋、同校OBとしては17人目、ドラフト１位としては５人目となる選手が誕生した。昨年の大学野球界で「世代ナンバーワン右腕」との呼び声が高かった青山学院大の中西聖輝である。昨秋の明治神宮大会では２連覇の立役者となり、青学大のエースとして大学通算17