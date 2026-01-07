【青学大の戦術はわかっていたのに......】優勝候補だった駒澤大が、まさかの６位で終わった第102回箱根駅伝。11月の全日本大学駅伝では、戦略的な区間配置で想定どおりの勝利を納め、藤田敦史監督は「この区間配置ができたのは選手層が厚くなったから」と箱根制覇へ向けての意欲を口にしていた。好調だった全日本以降、いったい何が起きていたのか――。10区で区間新の走りをした佐藤圭汰（右）をゴール後、支える主将・山川