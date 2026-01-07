【当社における賃金支払いに関する一部報道の件につきまして】 1月7日 発表 画像は「R-TYPE FINAL 2」のもの グランゼーラは1月7日、「当社における賃金支払いに関する一部報道の件につきまして」を発表した。 グランゼーラは石川県金沢市に拠点を構えるゲーム会社。シューティング「R-TYPE FINAL 2（アール・タイプファイナル2）」や、サバイバルアクション