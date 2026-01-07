【水・木曜開催】「ナイトスイーツブッフェ〜Sweets Parade〜ストロベリー〜」シャンデリアが美しいラウンジ「シーウインド」(2階) 「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」2階ラウンジ「シーウインド」にて、毎週水・木曜限定でスイーツビュッフェ「ナイトスイーツブッフェ Sweets Parade〜ストロベリー〜」が開催されています。2026年1月7日（水）〜4月30日（木）まで期間限定なのでお見逃しなく！このスイーツビュッフェでは