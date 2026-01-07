旬の味覚とサステナブルな思いが融合！ 心ときめくストロベリーフェア「恋するいちごビュッフェ〜It’s Strawesome！〜」2025年にオープンし、初めてイチゴのシーズンを迎える3階「パシフィック・テーブル」では、1月7日（水）より平日限定で、旬の国産イチゴ3種による“いちごボウル”を主役にしたデザートビュッフェ「恋するいちごビュッフェ 〜It’s Strawesome！〜」の提供がスタート！ また、季節ごとに異なるテーマでお