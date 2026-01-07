６日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）【新華社ハルビン1月7日】中国黒竜江省ハルビン市の太陽島国際雪像芸術博覧会パークで6日、第28回ハルビン国際雪像彫刻コンテストが開幕した。13カ国から25チーム、100人以上が参加しており、9日まで4日間にわたり行われる。６日、雪のブロックを運ぶコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）６日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビ