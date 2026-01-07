寒さが深まる冬、心までやさしく包み込むティービバレッジがスターバックスから登場します。「スターバックス ティー ＆ カフェ」限定で楽しめるウィンターシーズン第二弾は、ホワイトピーチを合わせた“White”ジョイフルメドレー。まろやかな甘さと、とろっとした食感が魅力の一杯は、新しい年の始まりにぴったり。ティーの奥深さと華やかさを改めて感じられる、特別な冬