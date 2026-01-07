阪神の新人合同自主トレが7日、兵庫県尼崎市のファーム施設「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で始まった。注目のドラフト1位・立石正広内野手（創価大）、同2位・谷端将伍内野手（日大）ら7選手が、快晴の下、軽快に汗を流した。ウオーミングアップを終えると、一塁ベンチ前で藤川球児監督から訓示を受けた。故障予防や、トレーニングの進め方などについて指示され「故障には一番気を付けて、ケガしないように。今までやってきた