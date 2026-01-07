６日に放送された「ロンドンハーツ」では、毎年恒例の芸人スポーツテストを放送。昨年よりも７キロ増のぽっちゃり芸人が、あのマヂカルラブリーの野田クリスタルを抑え、５０メートル走で優勝するミラクルを起こした。予選を行い、それぞれの１位と、２位でタイムが良かった芸人７人が決勝に参加。その中で、昨年覇者のカカロニ・栗谷が、順当に勝ち上がり、マッチョ芸人の野田に宣戦布告。「走り方がダサい」と野田を酷評した