名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈アナウンサー（２６）が６日、自身のインスタグラムで中大の元箱根駅伝ランナー、吉居大和（２３）＝トヨタ自動車＝との結婚を発表した。ミス中央でもある人気アナと、学生駅伝のエースから現在もトップランナーとして活躍する２３歳の結婚には大きな反響が寄せられた。尾形は２ショット写真を添え、結婚を報告。その後、「２人の思い出の場所でこんなに素敵な写真をたくさん撮ってもら