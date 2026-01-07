日本の生涯未婚率（50歳時の未婚率）は上昇の一途、国立社会保障・人口問題研究所の最新データによると、男性の約4人に1人が生涯独身であると推計されています。かつてのような「結婚＝当然の通過儀礼」という価値観は薄れ、独身であることは個人の自由な選択として尊重される時代になりました。しかし、その「自由」がふとした瞬間に別のものへと変わることがあります。特に、仕事での成功を収め、経済的にも恵まれた男性ほど、中