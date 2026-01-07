6日午前10時18分ごろ島根県東部を震源とする地震があり、鳥取県、島根県で震度5強を観測しました。三重県内でも広い範囲で震度2を観測しました。気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さは11キロ地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されています。県内では津市や四日市市、桑名市、鈴鹿市などで震度2を観測。また、県内の広い範囲で震度1を観測しました。この地震による津波はありませんでした。三重県により