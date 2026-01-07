津商工会議所の新年を祝う式典が開かれ、三重県津市をけん引する経済界のトップらが顔を揃えました。津商工会議所の年賀会には、新たな年の始まりを祝おうと、津市内の企業の代表や国会議員ら約380人が出席しました。津商工会議所の小倉敏秀会頭は集まった出席者に対し「今年は津市が合併20周年の節目の年。事業者のみなさまに寄り添った伴走型の支援を引き続き行い、行政と民間をつなぐ役割を果たせるようにつとめていきたい」と