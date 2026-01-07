今年の干支「ウマ」にちなんだ企画展が、津市の三重県総合博物館MieMuで開かれています。MieMuでは毎年、その年の干支にちなんだ企画展を開催していて、今回は今年の干支「ウマ」にスポットをあて、三重県に関わりがある資料を学芸員が考えたキャッチフレーズを添えて展示しています。会場には、伊賀地域に伝わる馬の形をした「しめ縄」や、馬をかたどった根付、馬が行きかう江戸時代の街道を描いた浮世絵など約20点が並んでいます