言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！地名や食材の名前がヒント？ じっくり考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□たまぶんか□□□□きんはく□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：さい正解は「さい」でした。▼解説それぞれの言葉に「さい」を入れると、次のようになります。さいたま（埼玉）ぶんかさい（文化祭）さいきん（最近・細