三重県下最大の会員企業を有する四日市商工会議所で6日、賀詞交歓会が行われました。今年は会員企業や県、市の関係者ら約400人が出席して1年の始まりを祝いました。四日市商工会議所の小川謙会頭は年頭の挨拶で、日本経済が高止まりするエネルギー価格や人手不足の深刻化といった厳しい課題に直面していることを指摘し「今年は道を切り拓（ひら）く力強い年とされている丙午ということで、会員企業が新たな挑戦や変化に柔軟に対応