貴州交投集団が建設を請け負った安盤（貴州省安順―盤州）高速道路の古牛河特大橋で5日、最後の鋼製アーチが正確な位置に吊り上げられ、閉合を完了した。これにより、今後の建設工程に向けた強固な基盤が整った。新華網が伝えた。古牛河特大橋は安盤高速道路の最も重要な工程で全長881．8メートル、主橋は古牛河をまたぎ、橋面から谷底までの高さは約400メートルに達する。（提供/人民網日本語版・編集/KM）