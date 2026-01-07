中国商務部の盛秋平副部長は1月6日、国務院報道弁公室が開いた記者会見で、中国は五つの面に注力してグリーン消費を推進してきたと紹介しました。第一は買い替え政策の推進です。国はエネルギー効率の高いグリーン家電、グリーン住宅、グリーン建材、新エネルギー自動車などへの補助金支給を通じて、グリーン消費のニーズをさらに引き出して来ました。2024年と2025年の2年間で、全国で1767万3000台の廃棄自動車を回収し、約5300万